Аня Тринчер показала немалый шрам, оставшийся после увеличения груди: фото
Источник:Анна Тринчер
Певица Анна Тринчер решилась лечь под нож пластического хирурга ради красоты. Еще в прошлом году звезда увеличила грудь, после чего у нее остался немалый шрам.
Больше года назад исполнительница увеличила грудь до третьего размера. И шрам на теле после операции до сих пор напоминает звезде о хирургическом вмешательстве.
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Поклонники Тринчер поинтересовались, как выглядит ее след от операции. В ответ певица показала фото в Instagram-Stories, на котором видно немалый шрам у груди.
"Вот такой вид он выглядит. Операции год", – написала Анна.
Шрам на теле Тринчер после операции по увеличению груди / Фото с инстаграмм-сторис
Анна Тринчер увеличила грудь: коротко
- Звезда сериала "Школа" Анна призналась, что давно мечтала об этом, ведь еще с подросткового возраста комплексовала из-за небольшой груди. Год назад Тринчер сделала себе третий размер.
- Грудь артистка увеличивала у именитого пластического хирурга Дениса Юрченко. За все обследование, анализы и операцию она заплатила 6 тысяч долларов – 170 тысяч гривен.
- Отметим, что ее нынешний муж Александр сначала был против увеличения груди любимой, поскольку волновался, сможет ли она в будущем вскармливать детей. Муж даже был с ней на консультации у хирурга. После этого возлюбленный поддержал Анну.
К слову, раньше певица также набила три новых татуировки, для которых выбрала достаточно пикантные места на теле Но вместо комплиментов Тринчер нарвалась на критику. Что о папе сказали ее поклонники – узнайте в статье.