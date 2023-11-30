В Ане узнала себя, – Оля Цыбульская поразила реакцией на развод Тринчер и Волошина

Украинский шоу-биз обсуждает развод Анны Тринчер и Александра Волошина. Оля Цыбульская тоже высказалась о громком разрыве.

На своей странице в инстаграм-сториз Оля Цыбульская прокомментировала развод Анны и Александра. Она выразила поддержку артистке.

К слову Со слезами на глазах: Аня Тринчер и Александр Волошин назвали причину разрыва

Оля Цыбульская отреагировала на разрыв Тринчер и Волошина

Я посмотрела видео Ани Тринчер о разводе и нарыдалась. Ибо в Ане узнала себя 10 лет назад,

– поделилась артистка.

Оля Цыбульская решила не давать советы ни в личных сообщениях, ни в видео. Только поддержала ее и подчеркнула, что все сложится.

"Единственное, что хочу сказать, я обнимаю тебя. В тебе сегодняшний я вижу себя 10 лет назад. У тебя действительно есть ты, что бы ни происходило вокруг. И любовь это всегда, прежде всего, о решении быть вместе. Да, малая, мы в дерьме по уши, но мы отсюда выберемся. И я с тобой. Верю, что ты встретишь своего человека обязательно. Цемаю тебя", – добавила звезда.



Оля Цыбульская / Фото с инстаграм-сториз

Анна Тринчер и Александр Волошин расстаются