Анита Луценко рассказала, кому из звезд помогала худеть

37-летняя Анита Луценко завоевала статус самого звездного тренера страны. Дело не только в телешоу, в которых она снимается, но и в сотрудничестве с публичными личностями. Кто из известных и знаменитых обращался к спортсменке, узнавайте далее.

Фитнес-тренерша Анита Луценко не скрывает, что звезды время от времени просят помочь вернуться в форму или сбросить несколько лишних килограммов. За советами к знаменитости обращались даже те, чьей фигурой увлекаются тысячи фанов.

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Вера Брежнева, Могилевская, Даниэль Салем, с Тарабаровой время от времени общаемся, с Эктором также,

– рассказала Анита Луценко.

Она не стала рассекречивать, сколько стоят ее тренировки, однако вспомнила самый большой гонорар, который получала за одно часовое занятие. Это 200 долларов. Кто из клиентов Аниты Луценко был таким щедрым, неизвестно. В то же время спортсменка утверждает, что не станет пренебрегать собственными принципами ради денег.

"Ради денег я никогда не сделаю так, что клиентам будет плохо или что-то с их здоровьем будет нехорошо", – заявила звездная тренерша.

Напомним, в начале июня Наталья Могилевская заключила пари с Анитой Луценко, пообещав до конца месяца похудеть на 4 килограмма или побриться налысо. Певица активно делилась правилам похудения и все же не побрилась налысо. Последние лишние 300 граммов она сбросила благодаря бани.