Грузин Иракли Макацария пригласил в гости на родину друзей из Украины. Среди тех, кто прилетел туда было много известных людей, среди которых и Анита Луценко с мужем.

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Анита Луценко о муже

Звезда призналась, что она и Александр официально не женаты. Хотя влюбленные воспитывают общую дочь Мию, однако не спешат регистрировать отношения в ЗАГСе.

Он не хочет быть публичным, ему это не нравится,

– сказала Анита.

"В это путешествие мы ехали вместе, потому что Александр также уже давно дружит с Иракли. А еще вчера у него было день рождения, поэтому мы устроили шумный грузинский праздник. Это было идеально. Считаю, что организовала хороший подарок тем, что мы вместе поехали сюда", – прокомментировала Луценко.

Анита Луценко о муже: смотрите видео онлайн