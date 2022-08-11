Украли у ребенка 1 сентября, – Анита Луценко призналась, в какой стране отправит дочь в школу

Из-за войны Анита Луценко была вынуждена выехать в Великобританию. Поскольку возвращаться в Украину все еще опасно, то в первый класс ее дочь Мия пойдет за границей.

Профессиональная тренер и эксперт по похудению Анита Луценко призналась, что давно готовила единственную дочь до 1 класса. Она мечтала, чтобы Мия начала и окончила в одной школе с теми же друзьями, однако не суждено.

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Дочь Аниты Луценко пойдет в школу в Великобритании

Сказать, что я злая – это ничего не сказать. Украсть у ребенка 1 сентября, без родных рядом – это… Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а окончит школу в Украине. Очень верю, этим и живу,

– призналась Анита Луценко.

Она добавила, что именно ради Мии остается в Великобритании, ведь ее безопасность для нее на первом месте.

"Я выбрала то, что считаю важным. Мою дочь. И мой мир сейчас вокруг нее. Надеюсь все будет ок. А я всегда рядом – хоть бы и война, хоть бы не дома и не с близкими людьми", – подчеркнула звездная тренер.

Дочь Аниты Луценко Мия / Фото с инстаграма тренера

Кто из звездных детей тоже будет учиться за границей