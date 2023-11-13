Об оккупантах, Шойгу и зеках: сеть разрывает патриотический трек предательницы Ани Лорак

Когда-то популярный украинский хит "Полуденна спека" певицы-предательницы Ани Лорак недавно привлек внимание сети. Правда, на этот раз с измененным текстом и свежим названием – "Одинокие москали".

Примечательно, что эту версию исполняет не кто иной, как сама Лорак, вернее, невероятная копия ее голоса, искусно созданная технологиями искусственного интеллекта. В композиции певица проливает свет на реалии современности. Так, она призывает граждан помогать ВСУ и уничтожать оккупантов, передает 24 Канал.

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Ани Лорак "выпустила" патриотическую песню на украинском

Пленные зеки, синяя шваль. Шойгу слито: не вернется "МиГ". Потому что колонны нет нигде, к сожалению. Львов, как марево, Киев – миф. Останавливаю "КамАЗы" и корабли. Там, где в золе ждут тебя. Москали... под бездной небес,

– поют в припевке.

В клипе показаны кадры как из старого клипа исполнительницы на оригинальную версию песни, так и современные кадры с уничтожением вражеской техники и российскими солдатами.

Интересно, что в начале видео иронически отмечено, что над созданием трека работали Музыкальные силы Украины, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Сергей Стерненко и Ани Лорак.

Песня "Одинокие москали": смотрите видео онлайн

Реакция сети

В комментариях под видео слушатели в восторге от трека.

"Спасибо Кароле за регулярные донаты на дроны!";

"Супер. Спасибо! Так метко подобрали слова. Уже начинаю учить, буду подпевать";

"Шедевр";

"Таким звездам эстрады не грех и простить все политические ошибки";

"Неужели Лорак переобулась?";

"Агент Королина".

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