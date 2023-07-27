На днях Ани Лорак планировала выступить в турецком отеле Nirvana в Анталии. Однако украинцы устроили бойкот и отменили концерт предательницы.

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Но, несмотря на это, артистка нашла способ заработать деньги в Турции. Она дала концерт в другом городе – Белеке.



Ани Лорак выступила в Турции / Скриншот по ее инстаграмме

О своем выступлении Ани Лорак рассказала в Инстаграм-сторисе. Она выступила в синем мини-платье с блестками. Подписчики предполагают, что певица набрала лишний вес.

Конечно, Лорак пела русскоязычные песни, а присутствующие в зале еще и подпевали предатели, из чего можно заключить, что ее пришли послушать россияне, которые находятся в Турции.



Ани Лорак выступила в Турции / Скриншот по ее инстаграмме

К слову, Ани Лорак пытается усидеть на двух стульях. Ранее она цинично заявила, что считает себя "украинской певицей" и гордится своей культурой, а затем подтвердила, что никогда не осуществляла военную помощь ВСУ.

Кроме того, певица "дорожит российскими поклонниками", а о нападении Россию на Украину молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком. По ее словам, именно украинские власти заставили ее переехать в Россию в 2014 году.