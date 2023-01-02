Ани Лорак спровоцировала сеть новым сообщением: обратилась на украинском и подыграла России

Украинская певица Ани Лорак продолжает сидеть и работать в России, иногда публикуя циничные сообщения о мире, к которому она якобы так стремится. Правда, женщина еще ни разу не назвала Россию агрессором. После Нового года она рассказала, как ее брат скрывался от атаки россиян после полуночи.

Артистка, родом из Буковины, пожаловалась на плохую новогоднюю ночь, которую встретил ее брат в Украине. Он прятался в подвале, однако не назвала, от чего именно, хотя украинцы прекрасно понимают – ровно в полночь Россия атаковала столицу и другие города Украины "Шахидами" и другим вооружением.

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Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть нашими семьями...

– написала Ани Лорак.

Что интересно, свое сообщение она впервые от 24 февраля обратилась на украинскоме языке. Вероятно, столь символический жест она решила сделать в новом 2023 году. Впрочем, украинцы не прониклись сочувствием или жалостью к певице, а наоборот – в очередной раз ее осудили, что та умалчивает войну и не называет вещи своими именами. Среди них выступили ведущие Анатолий Анатолич и Рамина Эсхакзай, продюсер Олег Боднарчук, а также другие украинцы:

"Это была 311 ночь, когда люди прячутся и без бутылок. Разве что можно твоих друзей "колю" и "филю" на бутылку посадить. Попроси брата тебе ее выслать", – Анатолий Анатолич о Баскове и Киркорове;

о Баскове и Киркорове; "Каролино, а почему вы до сих пор не пишете, что Россия пошла с полномасштабной войной на Украину? Пока вы выступаете в Москве, ваши близкие от атак ракет, которые запускают россияне. Ваша позиция так лицемерна, что даже украинская команда покинула вас в первые дни войны и покинула Москву. Пока позиция того же Соловьева более честна. Мне стыдно, что у нас с вами одинаковый паспорт. Вы россиянка и по типу мышления, и по позиции, и должны быть по паспорту", – Рамина о лицемерии Лорак;

о лицемерии Лорак; "А в чем "раздвоенность чувств"? С одной стороны брат страдает от воздушной опасности со стороны РФ, а с другой – деньги из РФ в собственном кармане?", – Олег Боднарчук ;

; "А почему он скрывался в подвале? Не от российских атак случайно?";

"А что за ситуация такая? Что случилось? Кто же там брата бомбит, есть версии? А то ни однозначно!";

"А кто бомбит брата в Украине?";

"Да, и что самое интересное, Каролина когда-нибудь скажет кто же на самом деле бомбит брата в Украине, так ли будет вымахиваться?";

"На двух стульях не усидеть! Вы сделали свой выбор! Оставайтесь в России!"



Ани Лорак вспомнила о брате в Украине, но не назвала виновника обстрелов / Скриншот из инстаграмма

Добавим, что в предновогоднюю ночь Ани Лорак написала в инстаграмме, что "Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!". Впрочем, и там украинцы написали ей несколько "ласковых" слов, что воссоединиться можно легко, главное – признать, кто агрессор, а кто жертвой войны.

Также в Новый год еще одна певица из Украины Таисия Повалий развлекала российскую публику на "Голубом огоньке". Она спела "Червону руту" на украинском языке, пока на Украину совершалось очередное террористическое нападение.