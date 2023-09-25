Ревела от отчаяния, – предательница Лорак пожаловалась, что нападки украинцев довели ее до слез
Предатель Ани Лорак продолжает строить карьеру в России и развлекать граждан страны-агрессора. На днях она в эфире пожаловалась, что украинцы довели ее до слез из-за шуток о помощи ВСУ.
Флешмобы с благодарностью Ани Лорак за дроны доставили немало хлопот предательнице в России. Ее чуть не выперли из шоу на пропагандистском телевидении, где изменница решила заработать рублей.
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Ани Лорак плачет по украинцам
Артистка 23 сентября появилась в эфире на российском телевидении, передает 24 Канал. Там ее спросили, как звезда реагировала на хейт. Но по поводу чего – ведущий решил смолчать.
Я живой человек, не скрываю. Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно,
– пожаловалась Ани Лорак.
Но предательница начала добавлять, что ее вроде бы поддерживает семья, ее мама и дочь. Ани Лорак заявила, что на ее концерте был аншлаг, а россияне просят выступить в других городах. Певица действительно продолжает развлекать граждан страны-террориста, закрывая глаза на постоянные обстрелы городов, где она выросла, училась и обрела популярность.
Как украинцы доставили хлопот предательнице
- Несколько месяцев назад Москву атаковали беспилотники, о чем заявили пропагандисты. На некоторых из БПЛА заметили интересные наклейки с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". Блоггеры активно благодарили ее за помощь, а в сети проходили целые флешмобы.
- После множества мемов о "дронах Ани Лорак" в России отменили концерт артистки, который должен был быть в Ростове-на-Дону летом этого года. Тогда объяснили, что в городе не хотят видеть артистов, не поддерживающих войну России против Украины. Позже под риском оказался и большое выступление предательницы в Москве до дня рождения.
- Кроме того, глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обратился к губернатору Подмосковья с требованием отменить концерт и "принять меры". Ани Лорак была вынуждена оправдываться и говорить, что "никому не оказывала военную помощь".
- Бородин появился в том же эфире, где плакалась Лорак, и заявил, что певица прошла проверку – претензий у контрольных органов нет. И все равно очевидно, что предательница не нужна ни в Украине, ни в России.