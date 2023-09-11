Я – певица, а не политик, – предательница Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" ВСУ

Украинская певица-предательница Ани Лорак оправдалась перед россиянами. Все произошло после волны хейта и отмен концертов из-за того, что артистка якобы помогает Украине.

Ани Лорак заявила, что является "певицей, а не политиком" и никогда не оказывала военную помощь. В то же время она подчеркнула, что занимается адресной помощью людям, которые потеряли убежище. В частности, и беженцам из Украины.

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Ани Лорак попросила прощения у россиян

Она заявила, что информация, которую сейчас публикуют в СМИ, неправдивая.

В последнее время я ужасаюсь количества лживой информации о себе. Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, поскольку сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим убежище,

– написала певица.

Она подчеркнула, что является "певицей, а не политиком", поэтому не оказывала военной помощи, поскольку это якобы противоречит ее взглядам.

"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, потому что это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — подчеркнула Ани Лорак.

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