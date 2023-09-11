Я – певица, а не политик, – предательница Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" ВСУ
Украинская певица-предательница Ани Лорак оправдалась перед россиянами. Все произошло после волны хейта и отмен концертов из-за того, что артистка якобы помогает Украине.
Ани Лорак заявила, что является "певицей, а не политиком" и никогда не оказывала военную помощь. В то же время она подчеркнула, что занимается адресной помощью людям, которые потеряли убежище. В частности, и беженцам из Украины.
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Ани Лорак попросила прощения у россиян
Она заявила, что информация, которую сейчас публикуют в СМИ, неправдивая.
В последнее время я ужасаюсь количества лживой информации о себе. Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, поскольку сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим убежище,
– написала певица.
Она подчеркнула, что является "певицей, а не политиком", поэтому не оказывала военной помощи, поскольку это якобы противоречит ее взглядам.
"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, потому что это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — подчеркнула Ани Лорак.
Почему россияне хейтят Ани Лорак
- В мае российские пропагандисты заявили, что Москву атаковали беспилотники. На некоторых из БПЛА заметили интересные наклейки с надписью "Ани Лорак. Фонд мести". Раньше блоггеры активно благодарили ее за помощь, а Сергей Притула в это время похвалил Таисию Повалий.
- После множества мемов о "дронах Ани Лорак" в России отменили концерт артистки, который должна был быть в Ростове-на-Дону летом этого года. Такое решение объяснили тем, что в городе не хотят видеть артистов, не поддерживающих войну России против Украины.
- Кроме этого, певица-предательница Ани Лорак планировала развлекать окупантов на юбилейном концерте 27 сентября. В этот день ей исполнится 45 лет. Концерт должен пройти в Москве в зале Crocus City Hall. Но из-за слухов о помощи Ани Лорак украинским войскам, россияне не хотят видеть ее на сцене.