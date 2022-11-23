Ани Лорак наконец объяснила, почему молчит о войне: предательница снова защебетала о любви

Из страны-террориста России Ани Лорак дрогнула в Испанию и уже оттуда разъяснила, почему девять месяцев молчит о войне в Украине. Оказывается, она сомкнула пельку, потому что не хочет быть использованной.

Предательницу Ани Лорак уже "разносили" в сети за фотосессию в Испании на фоне моря, а теперь она подбросила новый повод для хейта. Артистка намекнула, что не комментирует вторжение России в Украину, потому что где-то прочла, что "чтобы услышать, надо сначала помолчать".

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Почему на самом деле Ани Лорак молчит о войне

Привет мои дорогие, привет мои дорогие. Многие спрашивают, где я. Я здесь, я с вами. Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованным никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания,

– обратилась Ани Лорак из Испании.

На десятый месяц войны она якобы наконец поняла, что ей делать – творить как ни в чем не бывало. "Я провела это время, прислушиваясь к себе и своему сердцу. Впоследствии мне стало ясно, в каком направлении мне нужно двигаться. Это направление указывает на вас, это всегда были вы", – добавила гастролерша в подписи к видео.

К тому же певица, которая год назад называла себя "деревом любви" и "птичкой, которая дарит музыку без границ", напомнила, что ее миссия – нести любовь. По мнению предательницы, это все, в чем сейчас нуждаются люди.

С самого детства я всегда хотела петь, потому что желала нести любовь. Любовь – это все, что нам нужно. Сейчас мне хочется по-особому делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, хочется больше слышать, чувствовать вас,

– защебетала Ани Лорак.