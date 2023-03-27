Никогда не помогала ВСУ, а в Россию переехала принудительно: Ани Лорак ошеломила циничным заявлением
Источник:Ани Лорак
Предательница Ани Лорак, которая ранее просто умалчивала о вторжении России в Украину, наконец-то выдала циничный пост. Певица заявила, что никогда не поддерживала ВСУ, а войну назвала "конфликтом между Украиной и Россией".
Ани Лорак заговорила после отмены концертов
Об этом предательница-беглец написала в соцсети. Такие мысли у нее "появились" после того, как ее концерт отменили в Краснодаре из-за подозрений, что "она может перевести деньги в поддержку ВСУ".
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Сначала Лорак начала оправдываться, что она с начала "конфликта между Россией и Украиной" оказалась в центре сплетен. "Я пишу этот пост с намерением прояснить свою позицию", – отметила она.
Я понимаю, что мое желание продолжать выступать в России вызвало споры, некоторые люди критикуют меня за то, что я не занимаю позицию о конфликте между Украиной и Россией. Но мое решение не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону,
– написала Лорак.
Она цинично подчеркнула, что является украинской певицей и якобы гордится своей культурой, хоть этого и не заметно. "Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на "Евровидении", – вспомнила предательница.
Певицу якобы заставили переехать в Россию
Впоследствии, не называя имен, Ани Лорак заявила, что ее заставили переехать в Россию в 2014 году. По ее словам, она оказалась в очень неловкой ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни.
Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не поешь в этой стране". Ультиматум правительства подтолкнул меня к переезду в Россию, где меня приняли и я и дальше росла как артистка,
– написала предательница.
При этом Ани Лорак цинично добавила, что Украина всегда находится в ее сердце.
Лорак никогда не помогала ВСУ
Артистка также призналась, что никогда не оказывала военную помощь Украине.
"Я тоже хочу сказать, что никогда не оказывала военную помощь (ВСУ – 24 Канал), что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь", – издала предательница.
Украинская певица написала, что "дорожит российскими поклонниками", а о нападении Россию на Украину молчит, потому что считает себя музыкантом, а не политиком.
Как звезды и украинцы реагируют на пост Ани Лорак
В комментариях украинцы, среди которых многие известные звезды, выразили свое возмущение, они в шоке от циничных и постоянных оправданий предательницы Лорак.
В частности, в военная и снайперша Евгения Эмеральд призналась, что это вызывало у нее смех.
Читаю этот бред и смешно. У тебя нет поклонников – попустись, в Украине так точно. Я тебя тоже жалела, когда тебе изменял человек и ты страдала. Но теперь понимаю, что не жалко вообще. Тупо написала этот лизожопский текст, чтобы в России не отменяли твои концерты. "Конфликт"...,
– написала она.
Ведущая Рамина Эсхакзай заявила, чтобы Каролина (Ани Лорак – 24 Канал) перестала п**дети. "Выбрала Россию, живи с этим. Ты взрослая женщина. Приняла решение, признайся в этом и все. Раньше я верила в твои сказки, сожалела, но 24.02.2022 показала тебя во всей красе", - написала она.
Свой комментарий написала и супруга Виктора Павлика Екатерина Репьяхова. "Бредно читать ваши оправдания! Это ваш осознанный выбор служить убийцам! Кровь украинцев на ваших руках и на вашей совести так же!", – написала она.
Ани Лорак написала циничный пост / Скриншот
Украинцы также написали несколько комментариев, высказался свое возмущение:
- "Конфликт? У нас геноцид!! Война! Нас уничтожают! Одной ж*пой на 2 стульях не усидеть, все равно упадешь".
- "Нет х**на себе "конфликт", это называется война, которую Россия развязала в Украине. Пост ни о чем!"
- "Оплачивая налоги в России, вы спонсируете российскую армию, которая уничтожает украинское наследие, которым вы так гордитесь".
- "Ты из Черновцов! Западная Украина! Но, о чем ты пишешь? Послушай, что твои русские фанаты говорят об Украине?! Они идут на нас, на наших детей и на нашу землю. Как ты это не поняла еще?"
- "Выбор всегда и он давно сделан в пользу врага. В Украине уже никогда тебе не будут рады".
- "Конфликт у тебя в голове, у нас война…"
- "Как удобно спрятаться за словом "конфликт".
- "Ни нашим, ни вашим. Никакой позиции… готова просто зарабатывать, где выгоднее. Очень низко (никакой искренности и сопереживания, одни слова…)".
- "Интересно, какие это еще "поклонники" из Украины у тебя есть?"
- "Ну ты же это пишешь, чтобы тебе не отменяли концерты в России".
- "Эта речь "прокатила бы" в 2014 году! Теперь нет. Взяла бы пример с Лободы, которая вернулась на Родину после долгих лет в России. А вам, Каролина, придется доживать возраст на чужбине".