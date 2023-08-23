Выгоняют со сцены: Ани Лорак попала в неприятность в России из-за "помощи ВСУ"
Предательница Ани Лорак не нужна ни в Украине, ни в России. Жители страны-террористки в очередной раз требуют отменить ее концерт в Москве.
Певица-предательница Ани Лорак планировала развлекать оккупантов на юбилейном концерте 27 сентября. В этот день ей исполнится 45 лет, пишет 24 Канал.
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Концерт Ани Лорак требуют отменить
Концерт намечен в Москве в зале Crocus City Hall. Но по слухам о помощи Ани Лорак украинским войскам, россияне не хотят видеть ее на сцене.
Анонс концерта предательницы / Фото из инстаграма
Российские СМИ сообщили, что глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обратился к губернатору Подмосковья с требованием отменить ее концерт и "принять меры". Раньше пытались добиться, чтобы Лорак признали "иноагентом".
Известно, что под предлогом благотворительности собираются средства в поддержку Вооруженных Сил Украины, приобретение оружия и т.п., которое потом используется против наших военных,
– пожаловался Бородин.
В последнем сообщении Ани Лорак надеется на "встречу с любимыми зрителями". Но россияне жалуются на нее в комментариях.
- "Требую отменить концерт Ани Лорак в Москве";
- "Отменяйте концерт в России, здесь вам не место";
- "Ее в России особо не любят и не хотят";
- "Лишь пустое самолюбие";
- "Пожалуйста, не нужно выступать в нашей великой России – вам здесь не рады!"
Уже не первый раз концерты Ани Лорак отменяют
- В мае российские пропагандисты заявили, что Москву атаковали беспилотники. На некоторых из БПЛА заметили интересные наклейки с надписью "Ани Лорак. Фонд мести". Раньше блоггеры активно благодарили ее за помощь, а Сергей Притула в это время похвалил Таисию Повалий.
- После множества мемов о "дронах Ани Лорак" в России отменили концерт артистки, которая должна была быть в Ростове-на-Дону летом этого года. Такое решение объяснили тем, что в городе не хотят видеть артистов, не поддерживающих войну России против Украины.