Выгоняют со сцены: Ани Лорак попала в неприятность в России из-за "помощи ВСУ"

Предательница Ани Лорак не нужна ни в Украине, ни в России. Жители страны-террористки в очередной раз требуют отменить ее концерт в Москве.

Певица-предательница Ани Лорак планировала развлекать оккупантов на юбилейном концерте 27 сентября. В этот день ей исполнится 45 лет, пишет 24 Канал.

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Концерт Ани Лорак требуют отменить

Концерт намечен в Москве в зале Crocus City Hall. Но по слухам о помощи Ани Лорак украинским войскам, россияне не хотят видеть ее на сцене.



Анонс концерта предательницы / Фото из инстаграма

Российские СМИ сообщили, что глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обратился к губернатору Подмосковья с требованием отменить ее концерт и "принять меры". Раньше пытались добиться, чтобы Лорак признали "иноагентом".

Известно, что под предлогом благотворительности собираются средства в поддержку Вооруженных Сил Украины, приобретение оружия и т.п., которое потом используется против наших военных,

– пожаловался Бородин.

В последнем сообщении Ани Лорак надеется на "встречу с любимыми зрителями". Но россияне жалуются на нее в комментариях.

"Требую отменить концерт Ани Лорак в Москве";

"Отменяйте концерт в России, здесь вам не место";

"Ее в России особо не любят и не хотят";

"Лишь пустое самолюбие";

"Пожалуйста, не нужно выступать в нашей великой России – вам здесь не рады!"

Уже не первый раз концерты Ани Лорак отменяют