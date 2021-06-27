Ангел Victoria's Secret Тейлор Хилл выходит замуж: фантастические фото с помолвки

25-летняя красавица Тейлор Хилл обручилась с бойфрендом Дэниелом Фраером. Он сделал предложение любимой 25 июня во время романтического отпуска в Италии. "Ангел" Victoria's Secret получила от бизнесмена роскошное обручальное кольцо с бриллиантами.

Еще один "ангел" Victoria's Secret выходит замуж! Несравненная Тейлор Хилл сказала "да" Дэниелу Фраеру, с которым встречается чуть больше года. Красавец сделал предложение девушке в итальянском городке Сорренто.

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Он опустился на одно колено на фоне скалистого побережья и протянул возлюбленной дорогое кольцо. Модель не сдержала своих эмоций и расплакалась от счастья.

Мой лучший друг, моя вторая душа, я буду любить тебя всегда,

– трогательно пообещала Тейлор Хилл.

Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели

Тейлор Хилл с женихом / Фото из инстаграма модели

Уже в статусе жениха и невесты пара устроила романтичную фотосессию в живописном месте с видом на море и горы. Впоследствии к ним присоединилась сестра Тейлор Хилл и родители Дэниела Фраера. На помолвку влюбленных отреагировало множество звездных подруг модели, в частности Хейли Бибер, Белла Хадид, Кьяра Ферраньи, Сара Сампайо, Марта Хант.

Тейлор Хилл с сестрой / Фото из инстаграм-сторис модели