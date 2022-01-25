Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд официально обручилась с возлюбленным: фото из Швейцарии

Нидерландская модель и ангел Victoria's Secret Роми Стрейд получила предложение выйти замуж от своего любимого Лауренса ван Леейвена. Звезды уже женаты, однако теперь состоится их настоящая шумная свадьба.

Известная нидерландская модель и молодая мамочка Роми Стрейд уже около недели отдыхает в швейцарских горах. Но 25 января ангел Victoria's Secret поделилась счастливой новостью.

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Роми Стрейд выходит замуж

Среди гор Швейцарии модель получила предложение выйти замуж! Пара обедала на одной из вершин, когда возлюбленный звезды – Лауренс ван Леейвен – встал на одно колено.



Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

Роми Стрейд продемонстрировала роскошное кольцо с крупным бриллиантом на фото. Она была невероятно счастлива, как и ее возлюбленный.



Кольцо Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

, Роми Стрейд и Лауренс ван Леейвен поженились в 2018 году. По их словам, такое решение они приняли "из практических соображений". Очевидно, модель ранее не получала официального предложения о замужестве. Теперь влюбленные сыграют настоящую шумную свадьбу.

Помолвка Роми Стрейд / Фото из инстаграма звезды

Что известно об отношениях Роми Стрейд и Лоуренса ван Леейвена