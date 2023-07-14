Супермодель Карли Клосс стала мамой второй раз: милое фото ребенка

Супермодель Карли Клосс вторично стала мамой. У нее, скорей всего, родился сын – муж модели показал его первое фото.

Известная модель и ангел Victoria's Secret Карли Клосс стала мамой. Это второй ребенок для нее и ее мужа Джошуа Кушнера.

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Карли Клосс стала мамой

О пополнении в семье сообщил избранник модели. Он опубликовал первое фото малыша в инстаграме. Судя по голубой шапочке на новорожденном – это мальчик. Пока что пара не сообщает пол и имя официально.

Второй ребенок Карли и Джошуа появился на свет три дня назад – 11 июля.

Добро пожаловать в мир,

– обратился звездный отец к ребенку.



Карли Клосс стала мамой / Фото с инстаграма Джошуа Кушнера

Карли Клосс – мама второй раз