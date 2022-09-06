Ангел Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой: кого родила звезда подиумов

Бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. У модели и ее бойфренда родился мальчик, которого назвали Циан.

Бразильская супермодель и бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. Она родила долгожданного сына 29 августа.

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Адриана Лима стала мамой

Модель и его бойфренд Андре Леммерс стали родителями. У них родился первый общий сын, которого назвали Циан.

Циановый цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циановый цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, которые входят в список наших желаний. Циановый теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир – Циан Лима Леммерс 29.08.22,

– написала Адриана Лима.



Первое фото сына Адрианы Лимы / Фото с инстаграма модели

Личная жизнь Адрианы Лимы