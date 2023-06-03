Анджелина Джоли призвала помогать Украине и показала ужасные кадры войны

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова призвала помогать Украине. Она показала кадры из нашей страны, которые никого не оставят равнодушными.

Меседжем для помощи Украине звезда поделилась на своей странице Instagram, где более 14 миллионов подписчиков. Добавим, что в настоящее время в Киеве находится американский актер Миша Коллинз.

Интересно Джоли приписали роман с миллиардером, женатый на актрисе из Украины: как она выглядит

Анджелина Джоли рассказала, что ее друг, британский фотограф-документалист Джайлз Дьюлей, сейчас тоже находится в Украине. По ее словам, именно он послал ей эти фото от украинских активистов и организаций.

Поэтому звезда призвала помогать Украине финансово.

Организации в Украине получили всего 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться в более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает большее самоопределение местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются на поддержку местной экономики,

– заявила Джоли.

Актриса также привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке. Среди них – феминистическая инициатива "Марш женщин" во главе с Еленой Шевченко, а также благотворительная организация Casers. которая эвакуирует людей.

"Команда Casers эвакуирует людей каретами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей со сложными потребностями", – отметила Анджелина.

Напомним, что в мае 2022 года Анджелина Джоли лично приезжала в Украину. Она посетила Львов, где пообщалась с украинскими детьми, и даже скрывалась из бомбоубежища во время воздушной тревоги. После этого она еще больше увлеклась украинцами и не прекращала публичную поддержку Украины.