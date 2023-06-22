"Пережили самое плохое": Джоли показала последствия подрыва Каховской ГЭС и рассказала о беженцах

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова поддержала Украину. Звезда показала последствия российского вторжения в Украину и рассказала о людях, вынужденных из-за войны покинуть свои дома.

Актриса посвятила сообщение в Инстаграмме Всемирному дню беженцев, чтобы привлечь внимание мира к этому. В подборке фотографий актриса показала жуткие кадры из Украины.

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В частности, Джоли показала фото девочки из Бучи, где захватчики совершили зверства во время оккупации. Маленькая украинка позировала в вышитой рубашке и держала в руках игрушки.

Также Джоли показала фотографии затопления после подрыва Каховской ГЭС, на которых находилась деревня Афанасьевка Николаевской области. На снимке украинцы в спасательных жилетах плыли на надувных лодках, спасаясь от затопления.

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Беженцы — это люди, бежавшие от войны, насилия, конфликта или преследований и пересекшие международную границу, чтобы найти безопасность в другой стране. Прежде всего, они пережили самые плохие и экстремальные ситуации на Земле. Они заслуживают нашего уважения,

– заявила актриса.

Она попросила людей найти одну минутку, чтобы подумать о более чем 100 миллионах людей, которые являются беженцами.

В подборке Анджелина Джоли также показала фотографии из Палестины, Сирии, Бангладеш и Южного Судана.

Напомним, когда голливудская актриса не впервые поддерживает Украину в войне. Несколько недель назад звезда призвала помогать Украине и показала кадры из нашей страны, которые никого не оставят безразличными.

А в мае 2022 года Анджелина Джоли лично приезжала в Украину. Она посетила Львов, где пообщалась с украинскими детьми, и даже скрывалась из бомбоубежища во время воздушной тревоги. После этого она еще больше увлеклась украинцами и не прекращала публичную поддержку Украины.