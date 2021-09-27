Анджелина Джоли в очередной раз подогрела слухи о романе с певцом The Weeknd

Американская актриса Анджелина Джоли, похоже, продолжает тесно общаться с канадским исполнителем The Weeknd (Эйбелом Тесфае). Их увидели вместе у ресторана 25 сентября в Санта-Монике.

Пара выходила из ресторана Giorgio Baldi, где вместе ужинала. Папарацци сообщают, что там они пробыли около двух часов с половиной часов. Если в ресторан они приехали порознь, то после ужина сели в автомобиль The Weeknd и отправились в его особняк.

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Отметим, что пару в первый раз вместе увидели 30 июня во этом же ресторане, а 10 июля Джоли и The Weeknd вместе сходили на концерт в Лос-Анджелесе. Отметим, что ни один из знаменитостей не комментирует слухов о романе, но и не спешит их опровергать. Вероятно, они обсуждают только рабочие вопросы, ведь The Weeknd якобы планирует сняться в фильме Джоли.

Стоит добавить, что между 46-летней Анджелиной и 31-летним Эйбелом – 15 лет разницы. Сейчас каждый из них одинок, ведь у актрисы до сих пор продолжается судебная тяжба с Брэдом Питтом, а The Weeknd после разрыва отношений с моделью Беллой Хадид так себе никого не нашел.