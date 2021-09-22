Голливудские знаменитости Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году. Несмотря на это, судебное дело по опекунству над их детьми так и не решено до конца. Теперь актеры будут судиться снова, но уже из-за других противоречий.

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Брэд Питт подал в суд на Джоли

Первым иск в суд Люксембурга подал Брэд Питт. Он жалуется, что Анджелина Джоли пытается самостоятельно продать ее долю в общей недвижимости, без согласования с актером.

Речь идет об имении Шато Мираваль (Chateau Miraval) с виноградниками, которое во Франции. Там Брэд Питт изготавливает вино собственного бренда. В Шато Мираваль зародилась семья звезд – в поместье Питт и Джоли поженились.

Шато Мираваль и виноградники официально принадлежат компании Quimicum. Сначала Брэд Питт имел 60% акций компании, а его в то время жена – 40%. В 2013 году актер отдал 10% Джоли, поэтому знаменитости стали владеть акциями поровну. В общем роскошный дом оценивается в 164 миллиона долларов.

В чем "вина" Анджелины

По словам Брэда Питта, Джоли пытается продать свою долю Шато Мираваль. Однако сам артист имеет "право первого отказа" – изначально Анджелина должна предложить свою долю ему. Если же мужчина откажется, то актриса будет иметь право продавать 50% посторонним.

В документах Брэд Питт заявил, что его бывшая жена хочет извлечь выгоду из "невероятного количества работы, времени и денег", которое он вложил в Шато Мираваль. Потому что якобы именно знаменитость занимался бизнесом с виноградниками.

Отметим, что с Шато Мираваль связано много воспоминаний Брэда Питта. Когда тот крутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски, то пригласил ее провести время в имении во Франции, а она согласилась.

Тогда актер заявил, что ему безразлично на реакцию бывшей жены относительно его поездки с Николь во Францию. Он ожидал того, что она будет в бешенстве. Так и случилось – Джоли была "шокирована тем, что Брэд мог так низко опуститься". После этого звезда заявила, что не хочет пытаться наладить отношения с бывшим мужем.