46-летняя голливудская звезда активно занимается еще и общественной деятельностью. С чиновниками Соединенных Штатов Америки она встретилась, чтобы обсудить проблему, от которой страдают миллионы женщин – насилие.

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Анджелина Джоли в Белом доме

В Вашингтоне Джоли также встретилась с журналистами и рассказала, что главная цель его визита – попытка способствовать повторному принятию закона о насилии над женщинами, который принимали при Клинтоне.

Что ж, у меня добрые двухпартийные встречи, это подает надежду. Проблема будет решена, если вы посмотрите на нее как на здоровые семьи и инвестируете в нее,

– сказала Джоли.

Представители Белого дома рассказали, что актриса встречалась с пресс-секретарем Джен Псаки, директором по коммуникациям Кейт Бедингфилд и Джен Кляйн, сопредседателем Совета по гендерной политике.



Анджелина Джоли в Белом доме / Фото Getty Images

Образ Анджелины Джоли

Актриса приехала в Белый дом в длинной молочной юбке, которая подчеркнула фигуру, и черной майке. Вероятно, совместила наряды с обувью на каблуке. Среди аксессуаров на ней были серьги, часы и черная защитная маска. В руке Джоли держала черную сумочку.

Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах.



Анджелина Джоли в Вашингтоне / Фото Getty Images

При случае актриса пообщалась с гимнастками сборной США, которые страдали от жестокого поведения и домогательств бывшего врача сборной Ларри Нассара. Девушки давали о нем показания перед Судейским комитетом на Капитолийском холме. Также они рассказали, что их жалобы, которые поступали еще в 2015 году, не рассматривали должным образом.