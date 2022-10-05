Душил и избивал по лицу: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом снова назревает скандал. Американская актриса обвинила экс-мужа в насилии над ней и детьми. Джоли утверждает, что Питт душил и избивал по лицу.

Это якобы произошло во время полета на частном самолете в 2016 году, после которого голливудские супруги решили развестись. По словам Джоли, экс-любимый поднимал руку на нее и детей, пытавшихся вступиться.

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Брэд Питт избивал Анджелину Джоли и их детей

В 2016 году Джоли и Питт вместе с детьми летели из Франции в Калифорнию. Тогда актер якобы толкал жену, избивал и душил детей, пытавшихся вступиться за маму. Когда Анджелина попыталась защитить жителей, он схватил ее за голову и принялся трясти. Затем вылил на детей и любимое писво и красное вино.

Актриса уже рассказывала об этом инциденте в 2017 году, но тогда суд не признал Питта виновным.

Напомним, в 2021 году Брэд Питт судился с бывшей супругой за право больше времени проводить с детьми. Тогда Верховный суд Калифорнии отклонил его тяжбу без объяснений. Актер снова проиграл в борьбе за попечительство. Теперь Джоли и Питт должны придерживаться решения суда, принятого еще в 2018 году. Согласно ему, Анджелина Джоли самостоятельно должна заниматься шестью детьми.

Новый роман Брэда Питта

За несколько дней до вылова Анджелины Джоли о насилии, появилась информация, что Брэд Питт закрутил роман с американской актрисой и моделью Эмили Ратажковски. По информации СМИ, между ними нет официальных отношений, но звезд уже несколько раз видели на романтических свиданиях. Отметим, что сейчас Эмили расстается с мужем Себастьяном Бер-Макклардом, от которого родила сына.