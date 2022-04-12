Андрей Макаревич рассказал, как прекратил общение с другом, поддержавшим войну

Российский музыкант Андрей Макаревич осуждает Россию за агрессию против Украины. На днях он рассказал, что на фоне войны разорвал контакты с другом.

Лидер группы "Машина времени" и российский музыкант Андрей Макаревич дал интервью израильскому изданию "Вести". В нем он рассказал, что не боится прощаться с друзьями, не поддерживающими его позицию.

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Андрей Макаревич о друге и критике со стороны коллег

Музыкант рассказал, что не хочет общаться с людьми, поддерживающими войну. Так случилось и с его бывшим другом.

Со старым другом детства мы просто не затрагивали определенные темы, и во многих других вопросах у нас полное совпадение, он тоже художник. Но когда началась война, и он ее поддержал, я его стер отовсюду. Есть какая-то грань, за которой уже не выходит. Теперь он для меня просто не существует,

– признался артист.

Андрей Макаревич добавил, что его часто критикуют коллеги из России за столь радикальную позицию. Они обвиняют его в том, что он вроде бы оскорбляет россиян.

"Это же происходит в десятый раз подряд, причем у них не хватает фантазии придумать что-то принципиально другое. "Макаревич снова обидел россиян" – дальше этой фразы они обычно не идут. И я им каждый раз вежливо пытаюсь объяснить: друзья, я не россиян обидел, я говорю конкретно о вас, мудаках. Напрасно вы думаете, что вы – вся Россия", – подчеркнул артист.

Как украинские звезды общаются с русскими друзьями.

Многие украинские знаменитости имели и имеют родственников и друзей в России. Однако после начала полномасштабной войны их отношения изменились: