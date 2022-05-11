Андрею Беднякову забросили "измену своего города": что ведущий ответил хейтерам

Украинскому ведущему Андрею Беднякову написали россияне и обвинили его в предательстве Маруиполя. Он жестко ответил фоловерам.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков продолжает получать гневные сообщения от россиян. Он признался, что его обвинили в предательстве своего города.

К теме Уважаю все, что они делают, – Позитив рассказал об общении с Дорофеевой и Дантесом

Андрей Бедняков ответил хейтерам из России

Телеведущий рассказал, что получил сообщение о том, что предал Мариуполь.

Изменил свой город, Карл! "Предатель", "через 50 лет приедешь и то, если простим" (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть: чтобы не считаться изменником у некоторых, нужно предать других. Чтобы не "предать свой город", нужно предать свою страну,

– поделился Андрей.

Бедняков ответил хейтерам, что он – украинец, и нет другой родины. Зато он сказал, кто на самом деле предатель страны.

"Те, кто предал страну и перевернулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя голов, скажу: предатели – вы! И за деньги Родину не купишь. И в Мариуполь мы вернемся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом. и в этом наша сила", – подчеркнул мужчина.



Андрей Бедняков / Фото с инстаграма Андрея Беднякова

, Маша Ефросинина также "пострадала" от циничных комментариев россиян. В частности, ее обвиняли в разжигании вражды . Тогда звезда ответила, что ей не нужен мир в общении с враждебным народом.

Заметим, русским хватало совести писать сообщения Беднякову даже после того, как ведущий потерял маму. Люди комментировали его сообщение со словами "наказал тебя Бог" и "при чем здесь Россия?". После этого Андрей Бедняков решил закрыть комментарии, чтобы не видеть циничные сообщения.

"Просто открыл инстаграм. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько нужно иметь мозгов? Ответьте мне", – писал ведущий.