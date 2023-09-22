Над Андреем Щегелем состоялось первое судебное заседание: какое решение ждет беглого комика

Основатель компании Comedy Space Сергей Чудаев подал в суд на беглого комика Андрея Щегеля. На днях прошло первое и не последнее судебное заседание.

Юморист Андрей Щегель обманом выехал из Украины через компанию Comedy Space. Из-за нарушенных условий контракта и репутационных убытков основатель компании Сергей Чудаев требует у комика один миллион гривен компенсации.

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Состоялось первое заседание суда

5 сентября состоялось первое заседание суда, следующее состоится через месяц. Тогда будет принято решение о компенсации. По словам Сергея Чудаева, Андрей Щегель следит за ходом дела: в зал пришел его представитель и родители юмориста, пытавшиеся "хитрить".

Речь шла о том, что при заключении со мной контракта Щегель в приложении к нему указал свое имя и отчество с ошибкой. Сторона Щегеля пыталась использовать это в свою пользу, однако в результате это обстоятельство было истолковано как доказательство того, что его бегство из Украины было запланированным действием,

– рассказал основатель Comedy Space.

Сергей Чудаев сообщил, что по его информации, Андрей Щегель находится в городе Далласе в США, где "старается выставить себя жертвой". Комик хочет использовать судебный процесс в качестве основания для разрешения проживания в Штатах.



Сергей Чудаев в зале суда / Фото с его инстаграма

Что известно о скандале вокруг Щегеля