Над Андреем Щегелем состоялось первое судебное заседание: какое решение ждет беглого комика
Источник:"Детектор медиа"
Основатель компании Comedy Space Сергей Чудаев подал в суд на беглого комика Андрея Щегеля. На днях прошло первое и не последнее судебное заседание.
Юморист Андрей Щегель обманом выехал из Украины через компанию Comedy Space. Из-за нарушенных условий контракта и репутационных убытков основатель компании Сергей Чудаев требует у комика один миллион гривен компенсации.
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Состоялось первое заседание суда
5 сентября состоялось первое заседание суда, следующее состоится через месяц. Тогда будет принято решение о компенсации. По словам Сергея Чудаева, Андрей Щегель следит за ходом дела: в зал пришел его представитель и родители юмориста, пытавшиеся "хитрить".
Речь шла о том, что при заключении со мной контракта Щегель в приложении к нему указал свое имя и отчество с ошибкой. Сторона Щегеля пыталась использовать это в свою пользу, однако в результате это обстоятельство было истолковано как доказательство того, что его бегство из Украины было запланированным действием,
– рассказал основатель Comedy Space.
Сергей Чудаев сообщил, что по его информации, Андрей Щегель находится в городе Далласе в США, где "старается выставить себя жертвой". Комик хочет использовать судебный процесс в качестве основания для разрешения проживания в Штатах.
Сергей Чудаев в зале суда / Фото с его инстаграма
Что известно о скандале вокруг Щегеля
- Весной в сети получило огласку интервью Андрея Щегеля Роману Скрипину. Стендап-комик заявил, что сбежал в Турцию после того, как получил три повестки. Он назвал себя свободным человеком. Больше всего возмущали его слова о защитниках: "это выбор ребят – погибать".
- Позже Андрей Щегель пожаловался на угрозы в его сторону и извинился за свои слова о военных. "Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека – погибать на войне, ведь украинцы сознательно выбирают страну и хотят бороться за нее", – оправдывался комик. После этого и других инцидентов Минкульт заявил, что ужесточит правила выезда за границу.
- Спустя месяц стало известно, что основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев подает на комика в суд. Он заключил контракт с юмористом о концертах в Ирландии и Польше, компания получила разрешения на выезд от Минкульта. Щегель должен был вернуться, но остался за границей. Сергей Чудаев сообщил МКИП о случившемся. Но дело обрело публичность уже после скандального интервью.