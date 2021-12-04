Андрей Задворный – избранник Златы Огневич: какие фото мужчина публикует в сети

Наконец-то состоялся долгожданный финал проекта "Холостячка". Злата Огневич попрощалась с Романом и Дмитрием, а выбрала Андрея Задворного. Предлагаем посмотреть, какие фото победитель шоу публикует в сети.

32-летний предприниматель и бизнесмен Андрей Задворный завоевал победу на проекте "Холостячка". За его блогом в инстаграме теперь следят более 22 тысяч подписчиков, однако мужчина и до шоу активно публиковал фотографии в сети.

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Какие фото публикует Андрей Задворный

Теперь в блоге мужчины – кадры со съемок, фото с ведущими разных шоу и общие фотографии с другими участниками шоу "Холостячка". До проекта бизнесмен делился в инстаграме кадрами с дочерью, показывал, как проводил время в поездках. Иногда Андрей Задворный публиковал фото с друзьями или коллегами, а также селфи. Снимки мужчина сопровождал подписями, в которых делился размышлениями на разные темы.



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины

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Победитель "Холостячки" Андрей Задворный с дочерью / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный с друзьями / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный на работе / Фото из инстаграма мужчины



Победитель "Холостячки" Андрей Задворный с другом / Фото из инстаграма мужчины