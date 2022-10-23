"Я расскажу про страну, что сдуру вляпалась в войну": Макаревич опозорил Россию в новой песне
Источник:Андрей Макаревич
Еще в сентябре лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич был признан иноагентом в России. Он до сих пор "благодарит" Родину за этот статус, поэтому записал песню о стране, которая "сдуру вляпалась в войну".
Свой саркастический трек Андрей Макаревич опубликовал в Ффйсбуке, сняв видео под гитару. В нем ни разу не прозвучало "Россия", но очевидно, что пел он именно о Родине-агрессоре.
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Андрей Макаревич опозорил Россию в новой песне
Лидер "Машины времени" вспомнил и о пропаганде, которую назвал "шнягой", и о тотальной цензуре, и о "сатане" патриархе Кирилле, и о матерях, гонящих своих сыновей умирать в Украине.
От физ.иноагента,
– лаконично подписал Андрей Макаревич.
Текст песни Андрея Макаревича
Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".
А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте".
Как отреагировала сеть
Всего в сутки видео с правдивым треком Макаревича набрало 17 тысяч лайков и 18 тысяч репостов. Его комментируют даже россияне:
- "Блестяще! И очень грустно";
- "Спасибо, Андрей! Очень грустно, но такие правильные твои слова";
- "Просто, открыто и понятно";
- "Все очень логично – добавить нечего, все сказано в песне";
- "Побывали. Не радостно".