"Я расскажу про страну, что сдуру вляпалась в войну": Макаревич опозорил Россию в новой песне

Еще в сентябре лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич был признан иноагентом в России. Он до сих пор "благодарит" Родину за этот статус, поэтому записал песню о стране, которая "сдуру вляпалась в войну".

Свой саркастический трек Андрей Макаревич опубликовал в Ффйсбуке, сняв видео под гитару. В нем ни разу не прозвучало "Россия", но очевидно, что пел он именно о Родине-агрессоре.

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Андрей Макаревич опозорил Россию в новой песне

Лидер "Машины времени" вспомнил и о пропаганде, которую назвал "шнягой", и о тотальной цензуре, и о "сатане" патриархе Кирилле, и о матерях, гонящих своих сыновей умирать в Украине.

От физ.иноагента,

– лаконично подписал Андрей Макаревич.

Текст песни Андрея Макаревича

Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.

Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".

Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,

иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".

А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте".

Как отреагировала сеть

Всего в сутки видео с правдивым треком Макаревича набрало 17 тысяч лайков и 18 тысяч репостов. Его комментируют даже россияне:

"Блестяще! И очень грустно";

"Спасибо, Андрей! Очень грустно, но такие правильные твои слова";

"Просто, открыто и понятно";

"Все очень логично – добавить нечего, все сказано в песне";

"Побывали. Не радостно".