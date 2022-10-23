Свій саркастичний трек Андрій Макаревич опублікував у фейсбуці, знявши відео під гітару. У ньому жодного разу не прозвучало "Росія", але очевидно, що співав він саме про Батьківщину-агресорку.
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Андрій Макаревич зганьбив Росію в новій пісні
Лідер "Машины времени" згадав і про пропаганду, яку назвав "шнягою", і про тотальну цензуру, і про "сатану" патріарха Кирила, і про матерів, які женуть своїх синів вмирати в Україні.
Від фіз.іноагента,
– лаконічно підписав Андрій Макаревич.
Текст пісні Андрія Макаревича
Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать, где хочешь жить – умей молчать.
Где за одну лишь фразу, вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
Где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.
Я расскажу вам про страну, где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю, трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ, страны такой в помине нет,
иль будете возмущены: "на свете нет такой страны".
А я скажу вам: "Знаете, езжайте – побывайте".
Як відреагувала мережа
Усього за добу відео з правдивим треком Макаревича набрало 17 тисяч лайків і 18 тисяч репостів. Його коментують навіть росіяни:
- "Блискуче! І дуже сумно";
- "Дякую, Андрію! Дуже сумно, але такі правильні твої слова";
- "Просто, відкрито та зрозуміло";
- "Все дуже логічно – додати нічого, все сказано в пісні";
- "Побували. Не радісно".