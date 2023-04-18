На войне погиб участник популярной украинской рок-группы

На войне в Украине погиб Андрей Касенюк – участник популярной рок-группы SilverTown из Каменской. Он защищал Украину как командир отделения артразведки, у него осталась жена.

Касенюк на днях получил смертельное ранение. Об этом сообщили на странице группы в Facebook. Также на днях погиб талантливый музыкант и дирижер Константин Старовичский.

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Группа сообщила, что 17 апреля Андрей не вышел на связь. Теперь стало известно, что он погиб.

Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Андрей всегда останется в нашей памяти в наших сердцах, в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная память тебе, брат! На таких, как ты выдержала страна! Ты герой,

– написали коллеги Андрея Касенюка.



Андрей Касенюк погиб на фронте / Фото группы SilverTown

Они признаются, что это очень тяжелый урон для всех, кто знал музыканта.

"Он был ли не единственным в коллективе, кто с 15 лет Когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее своей группы», – говорят там.



Андрей Касенюк погиб на фронте / Фото группы SilverTown

По словам музыкантов, Касенюк никогда не жалел денег на творчество, покупал много дорогостоящего музыкального оборудования.

Кроме того, Андрей очень хотел выпустить альбом, постоянно раздавал "движущие копняки", организовывал весь процесс. Известно, что группа сняла в сентябре 2021 года клип, но релиз так и не был выпущен. Касенюк хотел это сделать во время войны, но не суждено.

Теперь его коллеги пообещали разместить клип на своем канале в YouTube. Также будет доработан альбом, сейчас готов на 60%. "Андрей этого очень и очень стремился. Почти все треки были написаны и аранжированы им", – добавили там.

У павшего героя осталась жена Мария. В соцсетях женщина собирала на авто для подразделения мужчины, однако не успела. "Стоп, любимый погиб!", – написала она.



Андрей Касенюк с женой / Фото из соцсетей

Добавим, что осенью 2022 Андрей получил ранения во время боев в Луганской области. Но после месяца в госпитале он снова вернулся на фронт.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшего Героя. Вечная память.