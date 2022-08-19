Андрей Хветкевич из "Холостячки" рассекретил неожиданную реакцию мамы на то, что он гей
Источник:инстаграм Андрея Хветкевича
Участник 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут и объявил, что обручился с парнем, с которым познакомился на Гавайях. Сеть отреагировала неоднозначно – кто-то похвалил за смелость, а кто-то унизил.
Однако на хейт Андрей Хветкевич не обращает внимания, ведь перестал слушать других и подумал о себе. К тому же близкие его якобы поддерживают.
Важно Участник "Холостячки" Хветкевич осуществил каминг-аут и объявил о помолвке с любимым
Как мама Хветкевича отреагировала на его гомосексуальность
В инстаграме фоловеры написали участнику "Холостячки", что им жалко его маму, но тот заверил, что она, как и брат, спокойно отреагировали на его помолвку с мужчиной.
Почему жаль? Мама меня любит, я люблю маму и мне жаль тех людей, которые лгут себе всю жизнь и своей маме. Моя мама удивилась, это была неожиданность. Она спросила, как это, что это, и потом сказала: "Я тебя люблю таким, какой ты есть. Когда будет свадьба и как туда ехать?"
– вспомнил Андрей Хветкевич.
Фаны также поинтересовались, была ли у него настоящая симпатия к Злате Огневич. Он признался, что на "Холостячке" якобы действительно влюбился в певицу, иначе не пускал бы слезу на камеру.
"Да, была. Даже сильнее, чем сам ожидал. Вы думаете, я просто так слезу пустил на камеру? Это были настоящие эмоции", – заверил блогер.
Андрей Хветкевич о симпатии к Злате Огневич / Скриншот с инстаграм-сторис
Реакция шоу-биза на каминг-аут Хветкевича
После потрясающего признания Андрея Хветкевича поддержали и Злата Огневич, и участники "Холостячки", и певец MELOVIN, первый в украинском шоу-бизе осуществивший каминг-аут прямо на сцене Atlas Weekend:
- Злата Огневич: "Андрей, я так рада за тебя. Любовь вашей паре. Прекрасный и смелый пост, уважаю твой выбор и искренность";
- MELOVIN: "Горжусь твоей свободой и храбростью";
- Григорий Решетник: "Самые искренние поздравления! Радости и любви";
- Максим Тарапата: "Я искренне поздравляю тебя, друг. Ты очень смел, ты заслуживаешь быть собой. И самое главное – быть счастливым";
- Андрей Задворный: "Настоящая любовь побеждает любые препятствия";
- Алексей Тригубенко: "Очень смело! Будь счастлив, бро".