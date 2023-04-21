Мы еще очень далеки к победе, – Хливнюк из "Бумбокса" высказался о ситуации на фронте

Солист "Бумбокса" Андрей Хливнюк с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды ВСУ. Сейчас он занимается аэроразведкой и боевыми операциями в Херсонской области. Однако, по мнению артиста, до победы Украины в войне еще далеко.

Об этом он сказал в новом интервью. Андрей Хливнюк подчеркнул, что не считает себя героем на войне и отметил, что всем мужчинам нужно готовиться к войне, ведь победы не стоит ждать в ближайшее время.

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"Всем надо готовиться, до победы еще далеко"

По мнению Хливнюка, всем украинцам нужно готовиться к войне.

Еще придет черед всех тех, кто дочери не почувствовал войны на себе. Помогайте ВСУ, потому что это важно… Мы еще очень далеко до победы. Это только начало этой войны,

– считает лидер "Бумбокса".

"Мы уже имеем одну победу"

Певец подчеркнул, что с нами воюет страна с гораздо большим человеческим ресурсом, она по-другому относится к потерям на поле боя.

"Россия не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить нашу нацию на наше государство, чтобы не дать нам показать, что часть постсоветской империи может измениться и жить нормальной жизнью", – объяснил Хливнюк.

По его словам, единственная наша победа на сегодня – что Украина уже по ту сторону колючей проволоки, по сторону нормальных людей. "Ведь сотни лет украинцы были этим мобилизационным ресурсом и "пушечным мясом" Советского союза", – добавил он.

Кого Хливнюк считает героями на передовой

Андрей Хливнюк уже не раз заявлял, что он не хочет, чтобы из него делали супергероя. Он подчеркивает, что не есть таковым. По его мнению, супергерои на войне – это пехота и артиллерия, а не аэроразведка.

Весь ужас войны берет на себя пехота ВСУ, а не спецназовцы, которые тоже делают важную работу,

– ответил артист.

Смотрите интервью с Андреем Хливнюком: видео

К слову, Хливнюк рассказал, как относится к мужчине в, которые вместо того, чтобы защищать Украину, бегут за границу. По его словам, это преступники.

Кроме того, лидер группы "Бумбокс" ранее рассказывал, что встречал "адекватных" россиян то на линии фронта, то в тылу. Часто они предлагают сразу плюнуть им в лицо, чтобы начать разговор. Так Андрей понимает, что этот человек готов признать ошибки своего народа.