Я уже не парюсь, – Андрей Данилко сделал неожиданное заявление о личной жизни

В воскресенье, 2 октября, Андрею Данилко исполнилось 49 лет. Он не был женат, у него нет детей. В свежем интервью артист признался, что уже не надеется найти вторую половинку, он принял то, что останется одиноким.

Когда в канун 49-летия у Андрея Данилко спросили, чего бы он хотел достичь в жизни, он сказал – здоровья и возможности создавать какие-то вещи. Звезда тут же вспомнил о семье и заявил, что она ему не светит.

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Андрей Данилко шокировал заявлением о личной жизни

Я понимаю – у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например,

– отшутился Андрей Данилко.

Он добавил, что во время войны поймал себя на мысли: "Андрей, ты же превращаешься в человека". По его словам, именно насыщенные дни и любовь публики вернули ему жажду сцены, а значит – жизнь.

"Я как-то вернулся к себе. Почему я не хотел ездить на гастроли? Я не хочу быть пустым, не хочу, чтобы вы сидели и видели, как я умираю. Мне хочется пошутить, мне хочется быть легким, а не выдавливать из себя шутки. Сейчас мне легче", – честно признался шоумен.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки с бендом / Фото из инстаграма шоумена

еще в июне Андрей Данилко откровенно заявил, что "не дается ему семейная жизнь" . Он вроде бы и не прочь создать семью, но у него это никак не получается.

Так что после нашей победы у Андрея Данилко грандиозные планы. Если семье ему уже не построить, то всю свою энергию он будет вкладывать в творчество – в новые проекты, клипы, шоу-программы.

"Мне бы хотелось, чтобы все было в удовольствие. Когда у меня есть время на создание программ, номеров, на съемки клипов, а не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства или закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей. Мне хотелось бы внутреннего порядка и покоя", – закончил артист.