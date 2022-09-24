Андрей Данилко показал дружеское фото с Лаймой Вайкуле: что смутило сеть

Андрей Данилко долгое время дружит с латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Артисты встретились перед концертом и поделились трогательным фото.

Ранее Лайма Вайкуле гастролировала в россии, однако сейчас она отказалась от заработка там и поддерживает Украину в борьбе с агрессором.

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Фото Данилка и Лаймы Вайкуле

С Андреем Данилко артистка встретилась за кулисами одного из концертов в Латвии. В настоящее время артист находится в благотворительном европейском туре и в рамках него выступал в Риге.

Данилко опубликовал фото на личной странице в инстаграмме. На фото он изображен в привычном для себя образе – черной одежде, кепке и маске. Лайма Вайкуле позировала рядом с Андреем в тоске, кепке и очках. На лицах друзей сверкали улыбки.

"Встреча перед концертом", – написал Данилко под фото и добавил, что выступление состоялось 17 сентября.

Андрей Данилко и Лайма Вайкуле / Фото из инстаграмма артиста

Примечательно, что под кепкой у Лаймы был черный платок. Недавно артистка сообщила поклонникам, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и попросила молиться за нее. Вайкуле не рассказала, в чем причина плохого самочувствия, но, по информации инсайдеров, у артистки произошел рецидив онкологического заболевания, которое она перенесла в 90-х.

Напомним, в Латвии Данилко впервые вышел на сцену не в костюме Верки Сердючки . Артист сделал это во время концерта в поддержку Украины. Похоже, Андрей устал от такого сценического образа.