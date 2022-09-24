Именно его голосом будет петь крокодил Лил в кинотеатрах Украины. Премьера этого приключения состоится 27 октября.
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Тарас Тополя в дубляже семейного происшествия
В сложное для всей страны время необходимо находить силы и вдохновение жить дальше. Этой осенью в кинотеатрах Украины покажут увлекательную и трогательную историю по мотивам одноименного рассказа о крокодиле по имени Лил. Он живет в Нью-Йорке, обожает петь и пробует жить среди людей. Впоследствии Лил встречает семью, которая только что поселилась в его доме и совсем не ожидала такого соседства. Так начинается новое путешествие, полное приключений, юмора, незабываемых хитов и настоящей дружбы.
Тарас Тополя в дубляже семейного происшествия / Фото прессслужбы
Лил, как и большинство людей, стремится к любви и признанию. Он чуткий, дружелюбный и на собственном примере помогает другим найти настоящих себя. Единственное отличие между ним и людьми – это то, что он огромный крокодил с чешуей и острыми, как бритва, зубами. И именно по внешности Лила очень часто не понимают и воспринимают иначе. На самом же деле он милый, эмоциональный и чрезвычайно талантливый исполнитель, говорящий к людям на языке песни.
Тарас Тополя впервые присоединился к дубляжу мультфильмов и именно его голосом будет звучать Лил на экранах. Артист искренне надеется, что такой опыт был успешен.
Буду откровенным, я не знал, что фильм снят по мотивам детской книги и что миллионы людей в мире обожают эту историю. Приятно, что в такое непростое время это яркое семейное кинопроисшествие сможет стать своеобразным сеансом психотерапии для тех украинцев, которые вместе с детьми придут в кино,
– признался Тополя.
Тарас Тополя в дубляже семейного происшествия / Фото прессслужбы
Артист с юмором рассказывает о своем персонаже, говорит, что Лил поет лучше его, но Тарас старается достичь его уровня.
На самом деле он забавный, довольно застенчивый и так же, как когда-то и я, мечтает о большой сцене, признании и популярности,
– поделился певец.
После шести месяцев службы в территориальной обороне и выполнения задач парамедиков на войне, дубляж мультфильма – это отличный способ отвлечься, хоть на несколько вернуться к жизни, которая была у украинцев до войны.