Именно его голосом будет петь крокодил Лил в кинотеатрах Украины. Премьера этого приключения состоится 27 октября.

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Тарас Тополя в дубляже семейного происшествия

В сложное для всей страны время необходимо находить силы и вдохновение жить дальше. Этой осенью в кинотеатрах Украины покажут увлекательную и трогательную историю по мотивам одноименного рассказа о крокодиле по имени Лил. Он живет в Нью-Йорке, обожает петь и пробует жить среди людей. Впоследствии Лил встречает семью, которая только что поселилась в его доме и совсем не ожидала такого соседства. Так начинается новое путешествие, полное приключений, юмора, незабываемых хитов и настоящей дружбы.

Тарас Тополя в дубляже семейного происшествия / Фото прессслужбы

Лил, как и большинство людей, стремится к любви и признанию. Он чуткий, дружелюбный и на собственном примере помогает другим найти настоящих себя. Единственное отличие между ним и людьми – это то, что он огромный крокодил с чешуей и острыми, как бритва, зубами. И именно по внешности Лила очень часто не понимают и воспринимают иначе. На самом же деле он милый, эмоциональный и чрезвычайно талантливый исполнитель, говорящий к людям на языке песни.

Тарас Тополя впервые присоединился к дубляжу мультфильмов и именно его голосом будет звучать Лил на экранах. Артист искренне надеется, что такой опыт был успешен.