Андрей Данилко показал романтическую прогулку в Ливерпуле: волшебные фото с "мамой"

Украинский артист Андрей Данилко порадовал поклонников романтическими фотографиями, на которых позирует с актрисой Инной Белоконь, играющей "маму" Верки Сердючки. Очевидно, артист решил прогуляться в Ливерпуле, где выступал на финале Евровидения-2023.

Данилко показал, что делал в свободное время в Великобритании. Напомним, что Верку Сердючку с бэндом пригласили выступить в финале Евровидения, где она просто "порвала" зал.

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Впоследствии артист поделился волшебными кадрами по прогулке вместе с "мамой" Верки Сердючки. Очевидно, что в свободное от репетиций время Данилко гулял с Инной Белоконь по улицам Ливерпуля.



Андрей Данилко с командой погулял в Ливерпуле/ Фото с его инстаграммы

На фото друзья обнимаются, дурачатся и фотографируются в разных местах Британии, в частности, красной телефонной будке. Также есть фото из музея легендарной ливерпульской четверки The Beatles.



Андрей Данилко в телефонной будке Британии / Фото с его инстаграммы

Напомним, что на финал поддержать TVORCHI, представлявших Украину на Евровидении-2023, Верка Сердючка пришла в смелом образе. Вместе с "мамой" звезда одела антивоенные футболки, на которых писало "Fuck the war"

Смотрите фото с прогулки Верки Сердючки по Ливерпулю:

Сразу из Ливерпуля Андрей Данилко и его бэнд отправились зажигать другие сцены в Европе. Эти концерты в рамках тура должны были состояться еще в марте, но из-за форс-мажорные обстоятельства их перенесли на май.

Недавно Андрей Данилко показал свою квартиру в Киеве. Он рассказал, что там его застала полномасштабная война. Дом, в котором живет артист, легендарный – это здание со звездой на Крещатике.