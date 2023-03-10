После болезни и кровоизлияния: Андрей Данилко возобновляет гастрольный тур

Певец Андрей Данилко перенес свои гастроли по Европе из-за проблем со здоровьем. Артист заболел ларингитом, из-за чего у него произошло кровоизлияние в голосовую связку. Врачи советовали ему не петь хотя бы несколько недель, однако теперь стало известно, что Верка Сердючка возобновила тур.

Что известно о болезни Андрея Данилко

Напомним, что артист с начала 2023 года гастролировал и устраивал концерты в Европе. Впоследствии в Андрея Данилко начались проблемы со связками и команда певца решила приостановить гастроли.

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Тогда было известно, что на фоне ларингита у артиста произошло кровоизлияние в голосовую связку. "Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения и полного голосового спокойствия в течение нескольких недель", – сказали продюсеры.



Андрей Данилко заболел во время тура / Фото с его инстаграммы

По указанию врачей, тур Верки Сердючки перенесли на два месяца. Хотя после Европы Андрей должен был поехать с выступлениями в Северную Америку.

Верка Сердючка возобновляет концерты

Теперь продюсеры Андрея Данилко сообщили, что "лечение идет по плану" и анонсировали возобновление концертов. Так, в апреле тур начнется уже с концерта в Майами. А после него Данилко вернется в Европу и проведет отмененные концерты. "Мы уже не можем дождаться встречи с вами!" – отметили в команде артиста.

Любители артиста пожелали ему здоровья и пригласили на выступления в свои города.

К слову, почти три недели назад у Андрея Данилко чуть не сорвался сольник в Неаполе, тогда его спасла врач-итальянка, и он вышел на сцену, несмотря на температуру и боль в горле.