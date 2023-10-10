В Ивано-Франковске прощаются с воином-музыкантом Андреем Чепилем, который погиб в Запорожье

Летом во время штурма позиций врага вблизи села Роботино в Запорожье погиб военный и музыкант из Ивано-Франковска Андрей Чепиль. В течение нескольких недель вывоз тела погибшего был невозможен, поскольку продолжались активные боевые действия. Кроме того, еще два месяца проводилась комплексная экспертиза ДНК военного.

Так, только осенью удалось доставить тело Андрея домой. И уже 9 октября в Ивано-Франковске прошла панихида за воином, а на следующий день, 10 октября, прошел чин прощания с погибшим военным.

Важно Во время боевой задачи в Запорожье погиб выдающийся музыкант Андрей Чепиль

В Ивано-Франковске простились с Андреем Чепилем

Панахида за воином прошла 9 октября в 9:00 в Доме скорби в Ивано-Франковске. 10 октября в Церкви Св. Иуды Фаддея в 11 часов состоялся чин прощания с Андреем Чепилем. В последний путь героя пришло провести немало горожан. Кроме того, были родственники и собратья погибшего военного.

Известно, что похоронят музыканта-воина на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукаловка.



Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск



Прощание с Андреем Чепилем / Фото: Суспільне Ивано-Франковск

Андрей Чепиль: что известно