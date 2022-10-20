Андрей Бедняков во второй раз стал отцом и показал первое фото малыша

20 октября 2022 , 10:49
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Андрей Бедняков

Украинский ведущий Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Он показал первое фото новорожденного и рассекретил пол второго ребенка.

Только полтора месяца назад в сети стало известно, что жена Андрея Беднякова ждет второго ребенка. Сегодня, 20 октября, украинский телеведущий стал отцом.

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Андрей Бедняков вторично стал отцом

Радостной новостью шоумен поделился в своих социальных сетях. Он показал первое фото новорожденного – его ножку. Андрей Бедняков рассказал, что у него и жены Анастасии родился сын.

Телеведущий поделился тем, что пропустил появление своего сына. Анастасия Короткая вместе с дочерью находится в США, поэтому, вероятно, там она и стала мамой во второй раз.

Добро пожаловать, казак. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далековато. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу. Спасибо за сына. Лучшая мама,
– написал Андрей Бедняков.

У Андрея Беднякова родился сын / Фото из инстаграма ведущего

Поклонники и коллеги Андрея Беднякова поздравляют его со счастливой новостью. В комментариях множество пожеланий от звезд и фанов:

  • Леся Никитюк: "Привет, малыш";
  • Настя Каменских: "Как это прекрасно";
  • Юлия Санина: "Приветствую, да будет самый счастливый";
  • Ольга Сумская: "Поздравляем с сынишкой. Настуня – героиня. Береги Боже";
  • Рамина: "Приветствую".

Личная жизнь Беднякова и новость о второй беременности

  • В начале сентября жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая опубликовала фото с округлым животиком. Она сообщила о беременности шутливо: "Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев".
  • Андрей Бедняков виделся с семьей во время войны. Месяц назад он прилетел в Нью-Йорк по работе и преподнес сюрприз дочери по случаю дня рождения.
  • Напомним, что Андрей Бедняков познакомился с супругой во времена КВН. Пара поженилась в 2014 году, а в следующем году у них родилась дочь Ксения.

Автор: Марія Касій