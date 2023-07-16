"Так выглядит счастье": жена Беднякова с детьми впервые за время войны вернулась в Украину

Жена Андрея Беднякова Настя Короткая с двумя детьми вернулась в Украину – это впервые за время вторжения. Видео встречи восхитило сеть.

Ведущий и шоумен Андрей Бедняков впервые за долгое время увидел близких. Он сообщил, что его жена с детьми вернулись домой.

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Жена Андрея Беднякова вернулась в Украину

Жена ведущего Анастасия Короткая впервые за время полномасштабной войны приехала в Украину. И не одна – а с двумя детьми.

Андрей Бедняков на личной странице опубликовал трогательное видео их встречи. В ролике и старшая дочь супруги Ксения, и маленький Остап. А также – собака по кличке Буфа. Похоже, это впервые, как шоумен взял на руки младшего сына.

"Вчетвером все-таки квартиру легче снимать. Как мы скучали… по борщу", – пишет супруги.

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Трогательное видео звездной семьи растрогало сеть. Их засыпают понравившимися и комментариями и фаны, и коллеги (Остапчук, Анатолич, Птушкин):

"Так смотрится счастье";

"Класс!";

"Какие же вы красивы и счастливы. Оставайтесь таковыми и не расставайтесь больше так долго";

"Самое радостное видео, которое на сегодня увидела";

"Приветствую вас! Наконец-то все вместе";

"Круто, когда семья вместе, счастье вам".

Напомним, жена Андрея Беднякова хотела поехать в Украину еще в апреле. Но тогда ее планы сорвались из-за документов, оформляемых в США. Так что ведущий направил жене и детям путевку на море – в роскошный отель на Гавайях.

Недавно шоумен объяснял, что возвращаться семье в Украину – опасно из-за частых российских обстрелов. Но еще тогда он признался, что возлюбленная скоро вернется в Киев. Вероятно, они всей семьей пойдут в Закарпатье.