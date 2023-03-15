"Надо равняться на Комарова": Андрей Бедняков пожаловался на критику и ответил хейтерам
Источник:Андрей Бедняков
Украинский ведущий Андрей Бедняков посетовал на хейт в сети. Он рассказал, за что ему "прилетает" и ответил недоброжелателям.
Ведущий Андрей Бедняков признался, что его вторник начался с отрицательных сообщений в его сторону. Он признался, что страдает от критики.
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Андрей Бедняков о хейте
Ведущий поделился, что его в очередной раз обвинили в том, что он уезжает за границу ради своих выпусков. Но он объяснил, что все эти видео были сняты до 24 февраля 2022 года. Кроме того, шоумен "прилетает" и по другим причинам.
"Когда в очередной раз написали о том, что: катаюсь снимать еду за границу (еще раз повторяю, все было снято до 24 февраля); что нет ни одного материала о войне; что надо равняться на Комарова и Птушкина; что хочу, чтобы все говорили об Украине на "Оскаре" (я вообще ничего не ожидаю! Давно уже. Троллинг о том и был. Единственное, что хотел об "Оскаре", чтобы выступил президент!)".
Андрей Бедняков о хейте / Фото с инстаграм-сториз
Андрей Бедняков показал свою реакцию на такие комментарии – сделал селфи с закатанными глазами и показал хейтерам шиш.
А вообще мне надоело обращать на таких внимание. Прежде чем пукнуть в лужу – внимательно посмотрите и проверьте! Люблю вас. И запомните: чтобы ты не делал – всегда будешь г*вном,
– подытожил Бедняков.
Андрей Бедняков о хейте / Фото с инстаграмм-сториз
За что "прилетает" звездам: последние случаи
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