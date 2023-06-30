Не могу заставить себя, – Андрей Бедняков признался, что не может делать после 24 февраля
Источник:"Слава +"
Украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал, позволяет ли себе развлекаться в период широкомасштабной войны в Украине. Также артист признался, что на самом деле не может делать после 24 февраля 2022 года.
Артист заявил, что не может заставить себя уехать в Одессу. Ему тяжело будет там находиться, поскольку в городе часто проводят разные концерты и открыто много клубов. Однако мужчина объяснил, что это только его выбор, и он не хочет никого обидеть своими словами.
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Украинский телеведущий отметил, что в общем-то он может сейчас развлекаться даже пьет алкоголь. Однако он не посещает бассейны и караоке.
Я не могу морально. Это не камень в чей-то огород. Я ни разу не был в бассейне. У каждого своя психология. Я могу развлекаться, я пью алкоголь. Но есть две вещи, которые я не делал после начала полномасштабной войны: это бассейн и караоке. В Одессе я не был. Не могу заставить себя туда уехать. Потому что это концерты, клубы,
– сказал Андрей.
Также ведущий рассказал, что ему предлагали провести свадьбу за границей, но он не может заставить себя туда поехать, когда украинцы воюют с российскими захватчиками.
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Последние новости об Андрее Беднякове
- Ведущий с нетерпением ждет встречи с женой и детьми, которые сейчас живут в США, но переживает из-за их безопасности. Скоро они вместе смогут увидеться в Киеве или уехать в Запорожье.
- Украинский ведущий Андрей Бедняков родился и вырос в украинском Мариуполе, которое находится под российской оккупацией. Шоумен откровенно рассказал, что плохо спит из-за того, что родной Мариуполь снится ему чуть ли не каждую ночь.
- Ведущий тревел-шоу "Орел и решка" также сообщил, что его мама, несколько недель находившаяся в осаде российских военных в Мариуполе, умерла. Женщина жила в холодной квартире, где было до +3 градусов, и впала в кому. Сестра артиста похоронила их маму на временно оккупированной территории. Бедняков даже не может приехать на ее могилу.