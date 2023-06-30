Алла Костромичева, которая в мае сообщила о второй беременности, уже родила дочь. К тому же модель вместе со своим мужем Джейсоном Капоне воспитывают 7-летнего сына Сальваторе.

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Как зовут новорожденную дочь Аллы Костромичевой

Модель распространила фото стопы ребенка в ее с мужем ладонях.

Аврора,

– отметила под фото женщина.

Под фото новоиспеченные родители получили уже множество поздравлений. В частности, от украинских звезд:

украинская ведущая Леся Никитюк написала: "Поздравляю";

написала: "Поздравляю"; певица МамаРика : "Аааааа. Поздравляем. Какое счастье";

: "Аааааа. Поздравляем. Какое счастье"; Вера Брежнева : "Поздравляю";

: "Поздравляю"; Ирина Монатик : "Поздравляем с необычайным счастьем";

: "Поздравляем с необычайным счастьем"; звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару : "Привет. Я рада за тебя".

Знаменитости, которые недавно стали родителями