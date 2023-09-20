Андрей Бедняков трогательно поздравил дочь с днем рождения: редкие фото отца с девочкой

Дочь Андрея Беднякова отмечает день рождения. Девочке исполняется 8 лет. Так что звездный отец решил поздравить Ксению с праздником.

Он опубликовал несколько общих фото и написал трогательное поздравление дочери. В комментариях под публикацией поклонники также присоединились к поздравлениям девочки.

Интересно "Никчемное х**ло": Анатолич, Бедняков и другие звезды прошлись по Шепелеву, посетившему Мариуполь

Как Андрей Бедняков поздравил дочь с днем рождения

Мужчина распространил милое поздравление, опубликовал фото Ксении и их общие фотографии.

Ты взрослая. Я всегда рядом, что бы ни произошло. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего вздоха мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя! Тот, кто принимает ванну и доедает пищу после тебя,

– написал ведущий.

Шоумен иронически добавил: "Телефон будет не раньше 10".

Реакция сети

Фаны также написали много приятных слов девочке в комментариях под постом Беднякова.