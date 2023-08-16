Дали много денег: Андрей Бедняков смешно "побалтал" с фанаткой-русской

Телеведущий Андрей Бедняков поделился с подписчиками скриншотами с переписки со своей фанаткой. Она написала ему СМС, что шоумена якобы завербовали еще задолго до полномасштабного вторжения. Мужчина решил ей саркастически ответить.

Ведущий в шутку заметил, что его действительно завербовали и даже попросил о помощи. Он отметил, что ему под подушку каждую ночь ставили книгу Василия Стуса, а в суп добавляли волосы Буданова. Что интересно, диалог между женщиной и шоуменом даже после этого продолжился.

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Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-росиянкой

Телеведущий также рассказал, что они вечером с женой ходили в один и тот же парк, где выгуливали собаку, чтобы она пис*ла под березы. Он саркастически попросил о помощи у россиянки.

Сначала меня хотели "залаптывать", но потом "завербовали". Каждую ночь под подушку жена клала том Стуса. Утром в суп бросала по одному волоску Буданова. Вечером мы выгуливали собаку только в одном парке. Мы всегда ходили только в этот парк. Позже я понял почему. Надо было, чтобы собака пис*ла под березы. Спасите меня! "Развербуйте",

– иронически написал ведущий.



Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-русской / Скриншот с инстаграмм-сторис

На Андреев ответ женщина написала: "Конечно, очень много денег заплатили". В свою очередь Бедняков продолжил ей отвечать. Он даже пошутил о Крымском городе.



Андрей Бедняков пообщался с подписчицей-русской / Скриншот с инстаграмм-сторис