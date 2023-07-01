Меня звала Елена Кравец, – Андрей Бедняков объяснил, почему отказывается от работы на ТВ

Ведущий Андрей Бедняков сейчас не работает по украинскому телевидению. Он ответил, почему отказывается от разных предложений работы.

Шоумен и ведущий Андрей Бедняков пока не работают на украинском телевидении, но не готовы отказываться от своей профессии. Он объяснил, почему не появляется на ТВ в Украине.

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Почему Андрей Бедняков отказывается от работы на ТВ

Мне три проекта предлагали вести. Отказался по разным причинам: это деньги и отношение. Я люблю, когда есть отношение правильное друг к другу. В тебе должны быть заинтересованы. И тебя должны ценить,

– объяснил ведущий.

Андрей Бедняков вспомнил, как был на контракте с одним каналом – тогда он отказывался от каких-либо переговоров с другими каналами. Но этого не ценили.

"Я отказал плюсам, "Новому каналу" на два проекта. Елена Кравец звала меня быть соведущим своего шоу. Я сказал, что у меня контракт с "Новым каналом", и сразу им отказал".

Интервью с Андреем Бедняковым: смотрите видео онлайн

Также у Андрея Беднякова был шанс быть соведущим Леси Никитюк на шоу "Кто сверху?" – он тоже отказался и даже не ходил на кастинг.