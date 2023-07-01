Меня звала Елена Кравец, – Андрей Бедняков объяснил, почему отказывается от работы на ТВ
Источник:"Слава +"
Ведущий Андрей Бедняков сейчас не работает по украинскому телевидению. Он ответил, почему отказывается от разных предложений работы.
Шоумен и ведущий Андрей Бедняков пока не работают на украинском телевидении, но не готовы отказываться от своей профессии. Он объяснил, почему не появляется на ТВ в Украине.
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Почему Андрей Бедняков отказывается от работы на ТВ
Мне три проекта предлагали вести. Отказался по разным причинам: это деньги и отношение. Я люблю, когда есть отношение правильное друг к другу. В тебе должны быть заинтересованы. И тебя должны ценить,
– объяснил ведущий.
Андрей Бедняков вспомнил, как был на контракте с одним каналом – тогда он отказывался от каких-либо переговоров с другими каналами. Но этого не ценили.
"Я отказал плюсам, "Новому каналу" на два проекта. Елена Кравец звала меня быть соведущим своего шоу. Я сказал, что у меня контракт с "Новым каналом", и сразу им отказал".
Интервью с Андреем Бедняковым: смотрите видео онлайн
Также у Андрея Беднякова был шанс быть соведущим Леси Никитюк на шоу "Кто сверху?" – он тоже отказался и даже не ходил на кастинг.
- Заметим, соведущим Леси Никитюк в проекте "Кто сверху" вместо Сергея Притулы стал Богдан "Буше" Шелудяк. Это блогер-миллионник, криптоинвестор и герой сериалити "Киев днем и ночью".
- Богдан Буше рассказал, что готов к сравнениям с Притулой и критике. В то же время он верит в успех нового сезона, ведь между ним и Лесей Никитюк уже возникла "химия".