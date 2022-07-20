Не было ожиданий, поэтому не расстроился, – Андрей Бедняков о коллегах из "Орла и Решки"

Телеведущий Андрей Бедняков сотрудничал со многими звездами программы "Орел и Решка". Он высказался об их ответственности за позиции в войне России против Украины.

С первого дня войны мы, как и весь цивилизованный мир, не понимаем, почему население России умалчивает войну. Более того, они поддерживают решение власти. Еще больше злит, что многие известные люди, которые родились в Украине, и у которых здесь остались родные, друзья или коллеги, тоже молчат. К примеру, некоторые ведущие тревел-шоу "Орел и Решка".

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Андрей Бедняков о ведущих "Орла и Решки"

Ведущий "Нового канала" Андрей Бедняков высказался по этому поводу: "Наибольшая проблема, что все муссируют эту тему, значит, ждали от них чего-то другого. От Регины Тодоренко, например, я не ожидал ничего. Не надеялся, что она выскажет свою позицию. Поэтому очень не расстроился, и из-за других своих коллег из "Орла и Решки" – абсолютно нет".

Но есть ведущие тревела, которые вызвали у Беднякова только положительные эмоции.

Приятно удивил меня и продолжает удивлять Коля Серга. Хотя я знал, что он патриот. Леся Никитюк – это понятно. Это искренняя украинка из Хмельницкого. Она удивляет только по-хорошему,

– подчеркнул Бедняков.



Андрей Бедняков / Фото пресс-службы "Нового канала"

Телеведущий считает, что не стоит лишний раз популяризировать людей, которые уже совсем не украинцы: "Насколько я знаю, она (Регина Тодоренко – 24 канал) достаточно долго там живет. Я этого не понимаю, но она, вероятно, смотрит на ситуацию иначе. Признать и принять какую-то точку зрения, свою позицию – большая ответственность. Далеко не каждый решится взять на себя эту ответственность. Понял, что уже в том возрасте, когда нельзя молчать. Я не столь громко кричал в 2014 году, хотя моя позиция всегда была достаточно ясна, и все ее знали. А теперь уверен, что об этом нужно кричать каждый день! Чтобы "там" все понимали: "Ага, действительно война".