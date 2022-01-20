Андре Тан вспомнил, как сходил на неудачное свидание после развода
Источник:"Невероятная правда о звездах"
Украинский модельер Андре Тан тяжело переживал развод с женой. И придя в себя, он стал ходить на свидания, одно из которых оказалось неудачным.
Пережив развод, модельер и дизайнер Андре Тан начал искать новую любовь. Одно из свиданий запомнилось ему по-особенному.
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Как Андре Тан сходил на свидание
Еще летом 2021 года дизайнер сходил на свидание с девушкой, которая вела себя странно. Она Андре Тану не подошла.
Во-первых, она начала нецензурно выражаться. Во-вторых, она начала рассказывать истории, очень неприятные для меня. Например, как ее подруги встречаются с олигархами: у одного часы забрала. Я подумал, что все. Если такие подруги, то я точно не хочу продолжать с ней дальше разговор,
– рассказал мужчина.
Сейчас сердце модельера свободно и открыто к новым отношениям. Андре Тан убежден, что когда-то найдет свою любовь.
Андре Тан / Фото из инстаграма Андре Тана
Отметим, чтобы пережить мучительный развод, модельер прибегал к разнообразным практикам. Одной из таких был ретрит в Карпатах. Условия проживания там были особенными:
- никаких телефонов;
- медитации в течение дня;
- никакого общения с людьми;
- разговор с собой в зеркале на 15 минут;
- веганское питание.