Девочка расплакалась: Анатолич трогательно поздравил дочь с днем рождения – милое видео

Семья шоумена Анатолия Анатолича не так давно вернулась в Украину. Его младшая дочь Лолита накануне отметила день рождения. Папа поздравил девочку очень трогательно, от чего она расплакалась.

Звездная семья в этот день собралась на кухне своего дома, чтобы поздравить Лолиту с 10-летием. Ранее Анатолич довел до слез видео, как его дочь вернулась домой.

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Родители подарили дочери домашнего питомца – сирийского хомяка, которого девочка очень хотела.

"И еще одна мечта (еще два месяца назад это была мечта) - встретить день рождения дома. Так что сегодня все желания исполнены! Любимая школа, дом, друзья и сирийский хомяк", – подписала видео мама девочки.

Папа Анатолий Анатолич трогательно поздравил девочку, сказав, что будет защищать ее всю жизнь. Он сказал эти слова ей в комнате, а затем решил поделиться этим видео с подписчиками.

Главный подарок – это твоя семья. Хочу напомнить, что даже если мы ссоримся, я все равно всегда помогу, спасу тебя и защищу... Когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты помнила, что я всегда на твоей стороне. И так будет, пока я не умру,

– сказал Анатолич.

Девочка после этих слов расплакалась, и звездный папа обнял ее. На вопрос, почему она начала плакать, Лолита ответила, что оттого, что он хороший папа.

"Это личное, но я хочу, чтобы оно хранилось где-то, кроме моего смартфона, чтобы Лола в будущем смогла проверить, не обманул ли я ее", – подписал он видео.

К слову, почти год дочери Анатолия Анатолича жили во Франции, но не забывали о войне в Украине. Шоумен рассказывал, как 9-летняя Лола в школе поконфликтовал с мальчиком из России. В частности, на его слова о войне девочка ответила красноречивым жестом.