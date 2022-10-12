Анатолий Анатолич наглядно показал, почему оккупантам не одолеть украинцев: фото из Киева

Украинский ведущий Анатолий Анатолич показал, насколько быстро восстанавливают города после попыток России их разрушить. Он опубликовал фото уже отремонтированной улицы Киева.

Несмотря на массированные российские атаки на территорию Украины, города восстанавливают свою жизнь и отстраиваются практически сразу. Анатолий Анатолич доказал это на конкретном примере.

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Анатолий Анатолич показал, как восстанавливают Киев

Ведущий опубликовал фото Кирилла Тимошенко из Киева. Во время массированного ракетного удара оккупанты попали в парк Шевченко, где осталась огромная воронка. Однако ее уже залатали автодорожники.

Вот почему нас не одолеть. Мы скорее отстроим, чем они успеют злорадствовать. А россияне очень радовались обстрелам Украины. Мне просто жалко этих людей. Жаль, тех, кого обманули, школа тех, кто сам избрал для себя путь убийц,

– написал Анатолий Анатолич.

Залатана улица Киева / Фото из инстаграма Кирилла Тимошенко

Шоумен отметил, что удивляется россиянам, запускающим ракеты на мирную страну, а затем идут обнимать детей и целовать своих жен.

"Кто-то нажимает на кнопку пуск и как минимум 100 человек это сделали за последние пару дней. А потом они пришли домой и целовали жен? Обнимали ли детей? И скажет, я сегодня пустил ракету по центру "принятия решений" в пару Шевченко? Не знаю... не могу себе представить. А вот людей, которые ремонтировали этот асфальт, представляю. Он, она герои. И он сегодня придет домой и скажет, что пропасть от ракеты убрали. И обнимет ребенка и поцелует жену", – отметил Анатолич.

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